Виктория Сливко: "Хочу поехать на чемпионат мира и выступить там как можно лучше"

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что хочет поехать на чемпионат мира. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

- Честно, я думаю, что чемпионат Европы в этом году не мой, - приводит слова Сливко "Тюменская арена". - На Кубках IBU удавались такие хорошие гонки, а в Минске появились проблемы со стрельбой. Одной из причин промахов в спринте был ветер. Я не видела, куда ушли пули – не чувствовала ошибку, стреляла уверенно.

Является ли моей целью чемпионат мира в Эстерсунде? Конечно. Нужно попробовать выступить там как можно лучше. Но все решат тренеры и руководство после пасьютов на чемпионате Европы. После этого турнира я еду на Кубок IBU в эстонский Отепя.

Сливко заняла 38-е место в спринте на чемпионате Европы в Минске, допустив 3 промаха.

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