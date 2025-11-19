Биатлон
Сегодня, 15:12

Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»

Руслан Минаев

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о видеоконференции с представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, которая состоялась на прошлой неделе.

«Мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, — цитирует ТАСС Майгурова. — Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU. Тем не менее Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, IBU и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК».

Российские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Международный биатлонный сезон начнется в конце ноября.

Источник: ТАСС
