Виктор Майгуров выступил против проведения контрольных стартов, для определения состава сборной на Кубок мира

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал свое отношение к формированию состава сборной на первые три этапа Кубка мира. При Владимире Драчеве в основу команды попадали те спортсмены, которые показали лучшие результаты на мини-турнире (две отборочные гонки в течение трех дней).

— Возможно разочарую многих болельщиков, но я бы формировал команды на первые три этапа Кубок мира и Кубок IBU из тех ребят, кто готовится к сезону на централизованной подготовке. После проведения трех этапов спортсмены выполнившие критерии остаются в сборной. Кто их не выполнил, тот будет заменен на биатлонистов, которые выступают на внутренних стартов. Подчеркну, что это мое мнение. Финальное решение будет принято на тренерском совете СБР в рамках чемпионата России-2021.

Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени с 17 по 23 сентября. (Тимур Ганеев)