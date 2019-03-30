Виктор Майгуров: "Статус СБР будет восстановлен"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что статус организации, вероятно, будет восстановлен на конгрессе IBU в сентябре 2019 года. Он также добавил, что Россия может подать заявки на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

- Сегодня мы находимся под санкциями, которые, уверен, мы все вместе переживем, - приводит слова Майгурова "Тюменская Арена". - Я пока занимаюсь деятельностью рабочей группы по реализации критериев, которые выдвинул IBU для восстановления полноправного членства СБР в этой организации. У нас уже прошло несколько заседаний. Те критерии, которые для нас выдвинули, на мой взгляд, вполне реализуемые.

Внеочередной конгресс IBU запланирован на вторую половину сентября 2019 года. С большой долей вероятностью могу сказать, что наш статус будет восстановлен. Что касается международных соревнований в России, то конца сезона 2022 года их пока не запланировано.

Но уверен, что совместными действиями мы, как минимум, можем претендовать на "Гонку чемпионов". А в 2020 году пройдет уже регулярный конгресс IBU, где будет разыгрываться право проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. Полагаю, что СБР и наши партнеры-регионы будем подавать заявки на это право.

Напомним, в декабре 2017 года статус СБР в IBU был понижен до временного членства из-за нарушений российскими биатлонистами антидопинговых правил. Россия может заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

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