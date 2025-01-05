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Глава СБР Майгуров: «Готовы сделать Гонку чемпионов ежегодным событием»

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы Гонки чемпионов в Рязани.

«Мы готовы сделать Гонку чемпионов ежегодным событием, потому что видим, какой интерес вызывают эти соревнования. Они очень динамичны, виден сразу результат, участвуют лучшие спортсмены. Это надо чувствовать и поддерживать», — приводит «РБ Спорт» слова Майгурова.

5 января Александр Терентьев, Мария Истомина, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов стали победителями смешанной эстафеты лыжников и биатлонистов в Гонке чемпионов в Рязани.

Источник: РБ Спорт
Виктор Майгуров
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