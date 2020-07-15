Виктор Майгуров о критике из-за поддельного диплома: «У меня нет времени читать новости»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как реагировал на слова людей, которые критиковали его за ситуацию с поддельным дипломом.

«В принципе не читаю новости. Времени на это нет. Так что на любую критику реагирую ровно», — отметил Майгуров «СЭ».

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании. Позже новый президент СБР публично подтверждал проблемы с дипломом, но заявил, что в 2017-м окончил ТюмГУ. (Тимур Ганеев).