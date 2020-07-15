Виктор Майгуров: «Логинов уже приступил к полноценным тренировкам с командой Тюменской области»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке к сезону чемпиона мира Александра Логинова.
— Логинов уже приступил к полноценным тренировкам с командой Тюменской области, — сказал «СЭ» Виктор Майгуров. — А когда он присоединится к сборной на централизованной подготовке, мы спросим у главного тренера Валерия Польховского, когда он официально вступит в эту должность.
Насколько я понял из наших разговоров с Александром, что ближе к старту сезона он планирует как можно больше проводить времени вместе с командой. Думаю, что мне нет необходимости каждый день звонить ему и спрашивать какие-то детали подготовки.
Логинов — большой профессионал. Он уже давно доказал это своими высокими результатами.
— Есть ли понимание, будет ли хотя бы один зарубежный сбор в этом году? Если нет, то сможет ли сборная подготовиться также качественно в России?
— Мы планируем провести зарубежные сборы, но не все зависит от нас. Следим за позицией российских властей по въезду и выезду российских граждан.
Если границы будут открыты, то будем тренироваться и за границей тоже. Если нет, то будем готовиться в России. Прорабатываем оба этих варианта развития событий, — сказал Майгуров. (Тимур Ганеев)
Полностью интервью Виктора Майгурова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/viktor-maygurov-rasskazal-o-novoy-komande-sbr-i-trenirovkah-loginova-1691898/