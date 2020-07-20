Виктор Майгуров: «Акимова присоединится к сборной России на следующих сборах»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что планирует включить Татьяну Акимову в расширенный состав сборной. 29-летняя спортменка не выступала с 2018 года.

— Татьяна Акимова сейчас тренируется в Ижевске вместе с мужем за счет федерации Чувашской Республики, — рассказал Майгуров. — Мы планируем направить в Центр спортивной подготовки ходатайство о ее включении в расширенный состав сборной России. Если это произойдет, следующие сборы она будет находиться на централизованной подготовке. Она будет готовиться с основой или резервом.

Последние два сезона Татьяна пропустила в связи с приятным событием — в августе 2019 года она стала мамой. В своей карьере спортсменка провела один очень сильный сезон в элите. В рамках КМ-2016/17 она выиграла спринт, а также стала третьей в пасьюте на этапе в Нове-Место. В активе биатлонистки есть и медаль чемпионата мира — 2017 — бронза в смешанной эстафете. В общем зачете Кубка мира — 2016/17 Акимова стала лучшей из наших, заняв 16-е место. (Тимур Ганеев)