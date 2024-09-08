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Вице-президент СБР Богалий выступила против первенств России для биатлонистов до 14 лет

Руслан Минаев
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий высказалась против организации турниров с участием спортсменов от 13 до 14 лет.

«Я против таких соревнований и считаю, что до 18 лет мы должны проводить большие комплексные мероприятия, больше напоминающие фестивали, которые имеют, безусловно, спортивную составляющую с медалями, гимном и всем остальным, но без высокой цены победы. Гонка за результатом, которая ведется с самого детства, может привести к поиску достижения результата спортсменом уже в самом раннем возрасте. Я слышала, что запрещенные препараты, включая стероиды, находят уже у совсем юных спортсменов», — цитирует Богалий ТАСС.

Зимнее первенство Росси по биатлону среди спортсменов от 13 до 14 лет пройдет с 11 по 17 марта в Демино (Ярославская область), летний турнир — в Смоленске с 23 по 29 сентября.

Источник: ТАСС
Биатлон
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