Ветле Кристиансен: "Не защищаю то, что сделал Логинов, но он отбыл наказание".

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен заявил, что принимает возвращение в спорт россиянина Александра Логинова после дисквалификации. Российский спортсмен занял второе место в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, норвежец стал 31-м.

- Логинов отбыл наказание, - приводит слова Кристиансена Dagbladet. - Я не защищаю его поступок, но он отбыл наказание. Мне приходится полагаться на систему. Убийцы тоже иногда выходят из тюрьмы.

Ранее швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть Логинова на этом чемпионате мира. Россиянин был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в ноябре 2013-го.

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