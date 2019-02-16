Ветле Кристиансен: "Нам нравится соревноваться в России - там люди сходят с ума от биатлона"

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен признался, что ему нравится соревноваться в России. 26-летний норвежец добавил, что на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити ему пришлось адаптироваться к высоте и разнице во времени. Он занял первое место в спринтерской гонке.

- Этапы в Америке - настоящий вызов. Приходится адаптироваться к высоте и разнице во времени, - сказал Кристиансен в эфире канала "Матч ТВ". - У вас в России нам нравится соревноваться - там люди сходят с ума от биатлона. Мы больше любим выступать в России и в таких местах, как Оберхоф. Но все-таки мне нравится в Солт-Лейк-Сити.

Кристиансен занимает 14-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 392 очка.

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