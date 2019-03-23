20:53 | Биатлон

"Ветер крутил в разные стороны". Логинов - о стрельбе в пасьюте на этапе КМ в Норвегии

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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что во время гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене дул сильный ветер. 27-летний спортсмен допустил 4 промаха и занял 13-е место. 

- Это пасьют, сами знаете, здесь надо работать по дистанции, - приводит слова Логинова Калашников Media. -  Здесь не получается работать в своем темпе, где-то надо немного придержать, где-то добавить. Ветер сильный, крутит не в одну сторону, а абсолютно в разные.

Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 844 очка.

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Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/video/sport/aleksandr-loginov-veter-silno-oshchushchalsya-krutilo-v-raznye-storony

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