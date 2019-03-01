Вайдель выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Морозова - 10-я

Немка Анна Вайдель стала первой в финале суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Россиянка Анастасия Морозова заняла 10-е место, Лариса Куклина - 12-е, Ульяна Кайшева - 13-е, Кристина Резцова - 20-е, Виктория Сливко - 22-е.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU
Женщины
Суперспринт. Финал
1. Анна Вайдель (Германия) - 14.35,3 (0 шт. кругов)
2. Дуня Здоуц (Австрия) - отставание 31,9 (1)
3. Текла Брун-Ли (Норвегия) - 45,1 (2)
4. Йоханна Талихярм (Эстония) - 47,1 (2)
5. Фелисия Линдквист (Швеция) - 50,2 (0)
6. Луиза Куммер (Германия) - 56,0 (2)...
10. Анастасия Морозова (Россия) - 1.12,6 (3)...
12. Лариса Куклина (Россия) - 1.21,9 (2)
13. Ульяна Кайшева (Россия) - 1.41,0 (2)...
20. Кристина Резцова (Россия) - 2.06,6 (5)...
22. Виктория Сливко (Россия) - 2.10,3 (4)