Васнецова выступит на этапе Кубка России в Уфе

Валерия Васнецова выступит на Кубке России в Уфе, который для ведущих российских биатлонистов будет альтернативой международным соревнованиям.

«Васнецова провела сбор в Сочи и готова выступить на Кубке России в Уфе. После болезни она еще не на сто процентов восстановилась, но состояние у нее нормальное», — сказал личный тренер спортсменки Иннокентий Каринцев ТАСС.

Биатлонистка незадолго до начала Олимпийских игр в Пекине заразилась коронавирусом, провела больше недели на карантине и пропустила соревнования.

Ранее Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.