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Сегодня, 19:02

Васнецова выступит на этапе Кубка России в Уфе

Иван Шитик
Корреспондент

Валерия Васнецова выступит на Кубке России в Уфе, который для ведущих российских биатлонистов будет альтернативой международным соревнованиям.

«Васнецова провела сбор в Сочи и готова выступить на Кубке России в Уфе. После болезни она еще не на сто процентов восстановилась, но состояние у нее нормальное», — сказал личный тренер спортсменки Иннокентий Каринцев ТАСС.

Биатлонистка незадолго до начала Олимпийских игр в Пекине заразилась коронавирусом, провела больше недели на карантине и пропустила соревнования.

Ранее Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14041375
Валерия Васнецова
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