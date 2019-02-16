Васнецова удалила страницу в Инстаграме после скандального поста

Российская биатлонистка Валерия Васнецова удалила свою страницу в Инстаграме после скандального поста, обращенного к болельщикам. Он был написан перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, в которой 21-летняя спортсменка заняла 48-е место.

- Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и "искренне" вас поддерживать.

Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови, невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и будут вываливаться изо рта. А ваши пальчики так подмерзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти, - такой пост написала Васнецова 14 февраля.

Васнецова занимает 50-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 81 балл.

Опаснее патронов. Как российские биатлонистки стреляют словами