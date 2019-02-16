Васнецова пропустила гонку преследования из-за плохого самочувствия

Российская биатлонистка Валерия Васнецова не стартовала в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Как сообщил в эфире канала "Матч ТВ" известный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на тренерский штаб национальной команды, причиной пропуска 21-летней спортсменкой пасьюта стало плохое самочувствие.

Напомним, Васнецова занимает 49-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 81 очко.

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