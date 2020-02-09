Норвежец Штурла Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии. Вторым стал немец Лукас Фрацшер, третьим — его соотечественник Роман Рес.

Лучшим из Россиян стал Василий Томшин, занявший седьмое место.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 40.47,6 (2 шт. круга)

2. Лукас Фрацшер (Германия) — отставание 5,0 (2)

3. Роман Рес (Германия) — 11,5 (2)

4. Синнре Йорде (Норвегия) — 30,3 (3)

5. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 39,5 (3)

6. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 57,0 (6)

7. Василий Томшин (Россия) — 1.01,6 (2)...

12. Алексей Слепов (Россия) — 1.12,1 (5)...

14. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.25,7 (4)...

26. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.19,2 (4)...

28. Семен Сучилов (Россия) — 2.36,2 (8)...

43. Вадим Филимонов (Россия) — 3.49,2 (2)