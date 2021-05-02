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Васильева ответила на критику подписчиков: «Если вас устраивает ваша зарплата – живите и радуйтесь»

16:43
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева ответила подписчикам, которые критиковали ее за реакцию на маленькую зарплату.

«Давайте писать сюда. Только каждый по чуть-чуть выскажется. А то что-то устроили сыр-бор в других постах. Во-первых, у меня все допинг пробы чистые. Во-вторых, меня нет в докладе Макларена. А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша заработная плата - живите и радуйтесь», - написала Васильева в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Маргарита Васильева (@rita_vasileva24)

18 сентября 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении. 30 апреля она опубликовала видео, в котором со слезами на глазах заявила, что ее зарплата составляет 10 тысяч рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, а в месяц биатлонистка будет получать 25 тысяч рублей.

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