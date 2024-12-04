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Сегодня, 14:05

Васильев заявил о проблеме отсутствия зрителей на соревнованиях по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнение о количестве зрителей на внутрироссийских соревнованиях по биатлону.

«Проблема есть, тут скрывать нечего, — цитирует Васильева ТАСС. — Зритель у нас стал искушенным, в какой-то степени даже избалованным — ему подавай только топовых спортсменов мирового уровня. Наши спортсмены таковыми являются, но поскольку сейчас не с кем сравнивать, интерес не настолько яркий. Но для видов спорта это не главная проблема — после возвращения на мировую арену зрительский интерес возрастет многократно».

Также Васильев отметил, что на количество зрителей на стадионе влияют трансляции соревнований.

«Зрителям порой не хочется стоять на холоде, потому что по телевизору им будет все профессионально прокомментировано и показана вся информация. Так что в целом такая проблема есть, поэтому надо заинтересовать зрителей, для этого существую специальные программы, надо подходить комплексно к решению этого вопроса», — добавил он.

Источник: ТАСС
Дмитрий Васильев (биатлон)
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