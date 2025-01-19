Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:15

Васильев: «У Бе есть веская причина для завершения карьеры, которую он скрывает»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бе о завершении карьеры.

«Это очень странно. Какая-то у него есть веская причина, потому что за год до Олимпиады, где он легко мог бы поучаствовать и еще завоевать очередные медали. Какая-то причина очень веская, которую он скрывает. И эта веская причина, она просто ему не позволяет, не то что он не хочет.

Он-то, я думаю, еще готов бегать до седой бороды. Тем более, что он сам по себе парень талантливый. Я опускаю всякие терапевтические исключения, Бог с ним. Но есть какая-то причина, которая не позволяет ему дальше... заниматься биатлоном. Но, еще раз говорю, это покажет только время. Может быть, когда-нибудь он эту причину откроет, но вряд ли», — сказал Васильев Metaratings.ru.

18 января 31-летний норвежский биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Бе за карьеру завоевал 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) наград чемпионатов мира.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Йоханнес Бе
Читайте также
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Белорус Лобастов выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости