Васильев заявил, что норвежские биатлонисты — мошенники

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Мортена Дьюпвика.

«По поводу честности он, конечно, загнул. Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, это мошенники. Придет время и все узнают, на каких препаратах они выигрывали все свои медали. Даже с точки зрения здравого смысла понятно, что больной человек не может обыгрывать здорового и тем более выигрывать золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. Про честность он может между своими норвежцами говорить, но не на весь мир. Это попахивает цинизмом. Это все от лукавого», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Васильев выразил уверенность в том, что правда станет известна. Он ни на секунду не сомневается в этом. Когда ситуация изменится, тем, кто пытался скрыть правду, будет выгодно ее рассказать. Он добавил, что просто возникнет такая обстановка, в которой все выйдет наружу. Пусть пока нервничают и ждут своего часа. Достаточно взглянуть на фотографии Марит Бьорген: ее мускулы как у культуриста, а вены толщиной с палец. Очевидно, что это последствия применения стероидов. Не нужно быть специалистом, чтобы это понять.

Дьюпвик в интервью Odds.ru сообщил, что поддерживает отстранение России, чтобы защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников.