Васильев: «СБР странно себя ведет. Он все делает исподтишка»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, обвинившего СБР в том, что руководство изменило правила попадания в национальную команду и «выкинуло» спортсменов.

«Губерниев — голос биатлона. Он озвучил проблему. А как известно, любая проблема должна быть вынесена на обсуждение. Замалчивать такие вопросы нельзя! Если действительно так поступили со спортсменами, то это грубое нарушение. Такого не должно быть. Безобразие! СБР странно себя ведет. Он все делает исподтишка. Втихаря принимают решения, и после чего все начинают громко обсуждать эту проблему. Так серьезные руководители не поступают. Обычно это делает шпана», — приводит Sport24 слова Васильева.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о том, что биатлонисты Елизавета Каплина, Василий Томшин, Алина Кудисова, Ксения Довгая и Иван Колотов не попали в состав сборной команды.

Во вторник, 16 мая, Союз биатлонистов России объявил составы четырех групп для подготовки к следующему сезону.