Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Васильев считает странным назначение Каминского в сборную России по биатлону

21:10
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что он думает о назначении в сборную России Юрия Каминского, который ранее тренировал лыжников.

— Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского, —сказал Васильев в беседе с «СЭ». — Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно. Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всем уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон. (Тимур Ганеев)

Полная версия материала — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/biatlon-kto-otobralsya-v-sbornuyu-rossii-na-pervye-etapy-kubka-mira-2020-21-1728112/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир