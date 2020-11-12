Васильев считает странным назначение Каминского в сборную России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что он думает о назначении в сборную России Юрия Каминского, который ранее тренировал лыжников.

— Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского, —сказал Васильев в беседе с «СЭ». — Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно. Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всем уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон. (Тимур Ганеев)

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