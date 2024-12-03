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Васильев считает нормальной конкуренцию со сборной Белоруссии на Кубке России

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении сборной Белоруссии на Кубке России.

— После первых эстафет в сезоне возник спор: стоит ли сборной Белоруссии выступать своей сборной? Все же это не равные условия с российскими регионами.

— Да нет, я думаю, что тут все нормально, ничего тут такого страшного нет, — цитирует Васильева Vseprosport. — Тем более, речь идет о командных дисциплинах, а все остальное — картина более-менее равная. То есть, когда индивидуальные гонки идут, то там, как говорится, каждый сам за себя, и дальше уже более объективная ситуация происходит. Я думаю, что ничего не надо менять. У нас же не стоит задача взять белорусов и обыграть в команде? Нет, наоборот, азарт добавляется. А сможем ли мы регионами составить конкуренцию сборной?

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Источник: vseprosport.ru
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