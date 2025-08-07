Васильев считает, что терапевтические исключения не помогут Бе в футболе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что терапевтические исключения не помогут пятикратному олимпийскому чемпиону по биатлону Йоханнесу Бе добиться успеха в футболе.

Речь идет об исключениях, которые позволяют на легальных основаниях принимать запрещенные в спорте препараты.

«В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут, поэтому рассчитывать на выдающиеся результаты вряд ли придется. А так может хоть пинг-понгом заняться, это его личное дело», — цитирует Васильева ТАСС.

По словам россиянина, вероятность того, что норвежец вернется в биатлон, мала. При этом Васильев не исключил, что Бе завершил карьеру за год до Олимпиады из-за проблемы с допингом.

32-летний Бе подписал контракт с норвежским клубом «Вингер», который играет в шестом дивизионе национального чемпионата.