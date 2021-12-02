Васильев считает, что Латыпов и Логинов могут побороться за медали в гонке преследования
этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Выиграл гонку швед Себастьян Самуэльссон.
«Ребята порадовали, - цитирует Васильева «Чемпионат.com». - Нет западения по скорости. Самуэльссон, конечно, пролетел как метеор. Если его не учитывать, то скорость всех наши выдержали. Поварницын сегодня порадовал, хороший результат для него. В целом рисунок неплохой, смотреть приятно. Обоих тренеров поздравляю — и Каминского, и Башкирова. Ребята подошли в неплохой форме.
И у Латыпова, и у Логинова есть шансы побороться за медали в преследовании. Если справятся со стрельбой, то в десятке могут быть и несколько человек. Главное — чисто стрелять. Очень надо это сделать. Мужчины готовы намного лучше девушек. Оптимизм существует. Понятно, что до идеальной формы далеко, но видно, что есть куда развиваться и разгоняться».
Лучший среди россиян Эдуард Латыпов занял четвертое место. Александр Логинов стал 13-м.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4531827-vasilev-muzhchiny-gotovy-luchshe-devushek-latypov-i-loginov-poboryatsya-za-medali-v-pasyute.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю