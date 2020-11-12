Васильев считает, что Халили может стать лидером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что Карим Халили в будущем может стать лидером сборной России по биатлону.

«Не думаю, что мы с вами угадаем еще трех человек, кто отправится на первые этапы Кубка мира, — сказал Васильев в беседе с «СЭ». — Тренерам виднее, они проводят с этим спортсменами по 24 часа в сутки, знают кто готов, кто не готов психологически и физически. И никакого давления извне быть не должно. Оно просто не допустимо.

Надо дать тренерам возможность довести свое дело до конца, поскольку им отвечать за результат в полной мере. Стоит ли дать шанс Халили (7 и 9 место на контрольных стартах)? Вдалеке от команды тяжело давать советы, но молодых надо подтягивать. До Игр-2022 в Пекине осталось полтора года, а Карим потенциально может стать лидером сборной. Но, повторюсь, все зависит от тренеров». (Тимур Ганеев)

Полная версия материала — здесь.