Васильев считает, что Драчев не сам принял решение уйти с поста главы СБР

Олимпийский чемпион и руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением об уходе Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР). Его место занял Виктор Майгуров.

— Процентов на 90 уверен, что Драчеву порекомендовали не участвовать в выборах, которые он почти наверняка проиграл бы, — цитирует Васильева «Спорт уик-энд». — Сам Владимир Петрович никогда бы не отказался от власти. Он до последнего момента тянул с неизбежной отставкой и бил себя кулаком в грудь, подчеркивая свой вклад в развитие российского биатлона. Только он да его коллега по Госдуме РФ Александр Старовойтов утверждали, что ни один из президентов СБР не проделал такой работы.

Свою программу Майгуров излагал еще два года назад, когда про­играл Драчеву на выборах президента СБР. Команда — это коллектив единомышленников. Сообща можно горы свернуть. Мне сложно судить, есть ли у Майгурова такая команда. Скорее, ему предстоит ее сформировать.

В отличие от своего предшественника Майгуров — человек системный и, можно так выразиться, договороспособный. Это очень важный момент в работе со спонсорами. Главная проблема Драчева состояла в том, что его слова чаще всего расходились с делами. Это отталкивало желающих вложить деньги в отечественный биатлон.

Майгуров свободно владеет английским, знает в IBU практически всех и может найти со всеми общий язык. Даже найти компромиссные решения будет гораздо проще, чем при Драчеве. Тот общался только с Далином, который не пользуется безоговорочным авторитетом. Пожалуй, это самый слабый президент IBU за всю историю.