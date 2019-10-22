Васильев считает большой ошибкой исключение «Ижевской винтовки» из отбора на январские этапы Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал недавно опубликованные критерии отбора для попадания в сборную России.

— Идеальных критериев отбора не бывает, — отметил Васильев. — Просто надо ориентироваться не на эмоции тренеров, кому что выгодно, а на здравый смысл. Например, изначально было предложено провести отбор в норвежском Бейтостолене. Но это слишком расточительно. В регионах не бездонная бочка вместо бюджета, не все могут найти деньги на такую поездку, даже Тюмень, Ханты-Мансийск. Мы могли бы упереться, но это бы здорово ударило по подготовке наших молодых биатлонистов. Надо отдать должное руководству СБР — быстро переориентировались. У нас в стране достаточно мест, где можно проводить отбор.

В целом критерии адекватны, но меня смущает тот факт, что «Ижевская винтовка» исключена из отбора на январские этапы Кубка мира. Это большая ошибка. Ценность этого турнира сразу пропадает. Не будем скрывать — состояние спортивного комплекса в Удмуртии не отвечает современным требованиям, и если туда перестанут ездить, он просто со временем умрет. Так небрежно с этим традиционным стартом обходиться не совсем верно. Надо было что-то придумать.

«Приходится идти на болезненные меры. Денег почти нет»