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Сегодня, 12:56

Васильев: «Сборная России ничего не потеряет от снятия Шашилова»

Роман Шишов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что правление Союза биатлонистов России (СБР) может рассмотреть вопрос о замене старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Вполне возможно такое, уже знаю об этом, но какое решение будет принято — известно только членам правления, — цитирует Васильева Sport24. — Я говорю об этом уже два года, меня критикуют, говорят: «Чего ты накинулся на Шашилова?» Но я знал, кто он такой с самого начала, поэтому так и высказывался.

Это недоразумение для российского биатлона и большая ошибка. Его назначил Драчев, говоря о правильном решении. Теперь это правильное решение мы все расхлебываем. Результата нет, а теперь появился вопрос к дисциплине старшего тренера, который должен быть путеводной звездой и примером для спортсменок.

Команда ничего не потеряет от снятия Шашилова. Не думаю, что это плохое решение. Это даже правильно в ситуации с таким персонажем. Была бы рабочая и спокойная обстановка. К тому же там же есть рабочие тренеры. Тот же Загурский, который знает всех спортсменок. Он адекватный и спокойный специалист, девчонки к нему все равно идут и прислушиваются".

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-01-13-vasilyev-sbornaya-rossii-nichego-ne-poteryayet-ot-snyatiya-shashilova
Дмитрий Васильев (биатлон)
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