Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:36

Васильев: «Вариант с Падиным в женской сборной рассматривается, но есть нюансы»

Васильев рассказал, что в СБР рассматривают вариант с назначением Падина тренером женской сборной России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, как проходят выборы тренеров сборной России по биатлону на новый олимпийский цикл.

«Я только выразил свое мнение, но ни в коем случае не лоббировал кандидатуру Падина. Все равно решение будет принимать руководство Союза биатлонистов России. Насколько я знаю, вариант с Падиным рассматривается, но есть нюансы. В этом вопросе всем надо крепко подумать, и Андрею тоже. Бывает, лучше надежная синица в руках, чем мифический журавль в небе. Падину нужно взвесить все варианты; видимо, получить какие-то гарантии. Остальные карты я раскрывать не буду», — приводит Betonmobile слова Васильева.

Также Васильев добавил, что имена новых тренеров национальной команды будут названы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Андрей Падин может стать старшим тренером женской сборной России. В прошлом сезоне женскую команду возглавлял Михаил Шашилов.

Андрей Падин, Михаил Шашилов и&nbsp;Виталий Норицын. Падин, Норицын или Шашилов? Для российских биатлонисток есть идеальный вариант

Биатлон
Андрей Падин
Дмитрий Васильев (биатлон)
0
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альмуков: «Бросилась в глаза слабая техническая подготовка передвижения на лыжах российских биатлонистов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости