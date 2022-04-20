Васильев: «Вариант с Падиным в женской сборной рассматривается, но есть нюансы»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, как проходят выборы тренеров сборной России по биатлону на новый олимпийский цикл.

«Я только выразил свое мнение, но ни в коем случае не лоббировал кандидатуру Падина. Все равно решение будет принимать руководство Союза биатлонистов России. Насколько я знаю, вариант с Падиным рассматривается, но есть нюансы. В этом вопросе всем надо крепко подумать, и Андрею тоже. Бывает, лучше надежная синица в руках, чем мифический журавль в небе. Падину нужно взвесить все варианты; видимо, получить какие-то гарантии. Остальные карты я раскрывать не буду», — приводит Betonmobile слова Васильева.

Также Васильев добавил, что имена новых тренеров национальной команды будут названы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Андрей Падин может стать старшим тренером женской сборной России. В прошлом сезоне женскую команду возглавлял Михаил Шашилов.