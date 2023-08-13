Васильев раскритиковал главу Федерации биатлона Украины за призыв отстранять российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что призыв главы Федерации биатлона Украины Ивана Крулько исключать Россию из международных спортивных федераций является попыткой выслужиться перед руководством страны.

«Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетия возглавлял Федерацию биатлона Украины, а это кто такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит», — приводит ТАСС слова Васильева.

По мнению бывшего биатлониста, Россию невозможно полностью исключить из международного олимпийского движения.

«Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно все будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда все встанет на свои места», — добавил он.

Ранее Крулько призвал спортивные федерации последовать примеру Международного союза биатлонистов и исключить российские спортивные федерации из международных организаций.

Весной 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты. В августе 2023-го президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что IBU не планирует возвращать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования под своей эгидой.