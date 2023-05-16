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16 мая, 15:41

Васильев: «Не понимаю, по какому принципу вообще формируется состав сборной России»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что думает о составе сборной России по биатлону на сезон-2023/24.

«Конечно, все это странно. Если по спортивному принципу, то Бабиков попадает в сборы команды. Логинов, да, все знают, что он взял краткосрочный отпуск по состоянию здоровья, но это не может являться причиной отчисления из сборной. Что касается Резцовой, то она рожала, но за прежние заслуги она заслуживала быть в сборной команде. Единственное, пока Миронова не заслуживает там быть, она пропустила прошлый сезон. С ней есть вопросы, а эти трое почему не в составе? Я не понимаю, по какому принципу вообще формируется состав сборной России? Существуют определенные критерии, которые утверждены тренерским советом и исполкомом. Нужно соблюдать эти критерии, а не собирать команду, которая нравится или не нравится», — цитирует Васильева Metaratings.ru.

Во вторник, 16 мая, Союз биатлонистов России назвал составы четырех групп для подготовки к следующему сезону. В составе национальной команды не оказалось Антона Бабикова, Александра Логинова, Кристины Резцовой и Светланы Мироновой. Позже вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев сообщил, что Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-ne-ponimayu-po-kakomu-principu-formiruetsya-sostav-sbornoi-rossii-po-biatlonu-251452/
Биатлон
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