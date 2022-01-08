«Молодцы». Васильев аплодирует победителям сингл-микста Резцовой и Бабикову

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российской сборной в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Антон Бабиков и Кристина Резцова заняли в одиночной смешанной эстафете первое место.

«И Бабиков, и Резцова — молодцы, — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Самое главное, что в таких тяжелых погодных условиях они смогли найти для себя оптимальный режим стрельбы. Это самый важный компонент, который предопределил итог сегодняшней гонки. Норвежцы, шведы, французы — все провалились. Но наши ребята в данном случае сработали очень профессионально. Оно себя оправдало».

Двукратный олимпийский чемпион также сказал, над чем Резцовой еще нужно поработать на тренировках.

«Просто молодцы. Что тут говорить. Другой вопрос, когда Кристина Резцова допустила промах и побежала штрафной круг. Ничего не предвещало. Над стрельбой нужно еще внимательно поработать. А во всем остальном биатлонисты молодцы. Аплодирую им», — добавил Васильев.

(Антон Иванов)