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Сегодня, 11:28

Васильев призвал президента МОК Баха уйти в отставку после отстранения российских биатлонистов

Владимир Пушкарев
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Владислав Флегонтов
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение IBU отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Весь здравый смысл полностью игнорируется. Идет прямое нарушение всех законов в международных федерациях. Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит. Здесь еще можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов. Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а еще больше разжигают ситуацию», — сказал Васильев «СЭ».

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Международный союз биатлонистов объявил о&nbsp;том, что отстранил от&nbsp;соревнований всех российских и&nbsp;белорусских спортсменов. Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований

Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
Томас Бах
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