Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России в эстафете на этапе кубка мира в итальянском Антхольце.

— Великолепные впечатления! Радует, что Акимову пригласили в команду. Это самое правильное решение тренерского штаба за последнее время. Удивительно, что ее мариновали на каких-то второстепенных соревнованиях! Хотя она одна из сильнейших спортсменок у нас — сегодня это подтвердила. Она имеет право на место в команде на чемпионат мира. Молодец!

Миронова тоже молодец, шла лидером. Не формировала свой ход, подходила на огневой рубеж в более-менее свободном режиме.

И, конечно, Павлова чуть на круг не зашла. Из восьми патронов на перевод этапе стрелять категорически запрещено. Категорически. Она должна с этим что-то делать.

Напомним, сборную России в эстафетепредставляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второй стала команда Германии. Третье место заняла сборная Франции.