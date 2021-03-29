Васильев предложил раскрыть список препаратов, которыми пользуются спортсмены по терапевтическим исключениям

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону высказался о терапевтических исключениях для спортсменов.

«Легрейд? Мне сложно судить, что он сделал такого выдающегося, что из обычного середнячка он резко стал звездой. Сразу на ум приходят вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Главный из этих вопросов — когда прекратится вакханалия с терапевтическими исключениями? Мы знаем, что самые больные на планете Земля — это норвежские лыжники и биатлонисты. И они же все выигрывают без конца. Надо с этим пунктом разобраться, а потом мы посмотрим, как изменится пьедестал почета на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причем препараты против астмы — самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь. Я считаю, что надо раскрыть данные. Не истории болезни, это врачебная тайна, а просто препаратов, которыми пользуются по терапевтическим исключениям те или иные спортсмены в различных видах спорта. Я считаю, что здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах их все-таки обыгрывают, так называемые, больные, — цитирует Васильева «Спорт день за днем».

В общем зачете Кубка мира победу отпраздновал норвежец Йоханнес Бе, для которого это третий титул кряду (1 052 очка). Штурла Легрейд отстал от соотечественника на 13 очков. В прошедшем сезоне 24-летний Легрейд стал четырехкратным чемпионом мира и обладателем двух «Малых хрустальных глобусов».