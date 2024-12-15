Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 07:45

Васильев: «Серохвостов и Сливко могли бы легко бороться за медали на Кубке мира»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлениях биатлонистов Даниила Серохвостова и Виктории Сливко на Кубке России.

«Девчонки очень порадовали. Борьба была плотная до самого финиша. Особенно впечатлили Шевченко со Сливко. Виктория показала высочайший класс — перед финишным кругом отставала, но затем обогнала Наталью. Уровень очень приличный. Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, как минимум в десятке было бы несколько наших ребят. А такие спортсмены как Серохвостов или Сливко могли бы легко претендовать на победу и медали», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Серохвостов пропустил спринт на третьем этапе Кубка России в связи с состоянием здоровья. Сливко стала победительницей женской спринтерской гонки на 7,5 километров.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Виктория Сливко
Даниил Серохвостов
Дмитрий Васильев (биатлон)
Читайте также
На Украине признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Минобороны сообщило о 15 уничтоженных БПЛА над территорией России
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Каминский: «С учетом подверженности Серохвостова простудам, правильнее было отказаться от спринта в Ижевске»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости