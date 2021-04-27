Васильев объяснил решение Логинова перейти в группу к Башкирову

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался по поводу решения биатлониста Александра Логинова готовиться к следующему сезону в составе мини-группы под руководством Сергея Башкирова

Сегодня, 27 апреля, был определен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22.

«Максим весь год тренировался под руководством Башкирова, который в моей федерации работал главным тренером. Руководство СБР посчитало, что вторую группу должен возглавить именно он, Цветков, разумеется, изъявил желание продолжить работать со своим тренером. Что касается Логинова и других спортсменов группы, то возможно, учитывался не самый лучший опыт тренировок с Каминским. Поэтому они приняли решение перейти в группу к Башкирову, только с этим связано», — цитирует Васильева ТАСС.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.