Васильев объяснил отказ баллотироваться в президенты СБР

Олимпийский чемпион и руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему не баллотировался в президенты Союза биатлонистов России (СБР). На данный момент этот пост занимает Владимир Драчев. 11 июля в Химках должна состояться внеочередная отчетно-выборная конференция организации.

— Хочу поблагодарить за поддержку российские регионы и таких авторитетных специалистов, как Анатолий Алябьев и Александр Тихонов, — цитирует Васильева News.ru. — Для того чтобы реализовывать масштабные планы по развитию российского биатлона, нужно соответствующее финансирование, а мне его сейчас не подтвердили, так как потенциальным инвесторам в разгар эпидемии коронавируса пока не до спонсорства. Занимать же кресло просто так и получать должность ради должности никогда не было моей целью. Я бы хотел изменить в корне состояние нашего биатлона. На полумеры в виде места в правлении я также не согласен, потому что российский биатлон нуждается в глобальных, а не косметических изменениях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене.