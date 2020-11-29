Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» раскритиковал Международный союз биатлонистов за прогноз на сезон. IBU не включил Александра Логинова в число фаворитов сезона. После первого этапа Кубка мира россиянин идет десятым в общем зачете Кубка мира.

— Александр Логинов в первых гонках Кубка мира — 10-й и 12-й. Получается, правы были в IBU, не включив его в список претендентов на трофей?

— Нет, конечно. Их список — это вообще ни о чем. То, что говорит IBU в данном случае — их личное мнение, оно никого по большому счету не волнует. Там много людей, которые этим спортом никогда в жизни не занимались. Но при этом они руководят мировым биатлоном. Мало ли что они говорят! Сам спортсмен бежит и часто не знает, будет ли он в этом году претендовать на что-то серьезное. А тут провидцы собрались и всё знают — кто сильный, кто нет. Логинов выступил для начала сезона нормально, ему бы на один промах поменьше — и за медали бы боролся. Нужно смотреть на следующие старты и по ним уже делать выводы. (Дмитрий Кузнецов)