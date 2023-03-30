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Сегодня, 11:34

Васильев — о сингл-миксте: «Ветераны показали мастер-класс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги сингл-микста на чемпионате России.

«Ветераны сегодня показали мастер-класс для молодых подрастающих спортсменов. Я говорю прежде всего о Гараничеве со Сливко и, конечно, о Кате Юрловой-Перхт с Максимом Цветковым. Спортсмены, которые обладают неоспоримым мастерством, бойцовскими качествами, они показали красивую борьбу. Молодым есть у кого учиться, это здорово, когда есть преемственность поколений.

Результаты были ожидаемы? Нет! В биатлоне никогда такого не бывает. Гараничев сегодня имел колоссальный отрыв, а в итоге получил штрафной круг. Казалось, что может спокойно всё решить и доехать до финиша, но дрогнул. Поэтому наперёд невозможно предсказать, какой будет результат», – приводит слова Васильева Metaratings.

Победу в сингл-миксте одержали Виктория Сливко и Дмитрий Гараничев, представлявшие Тюменскую область. Серебро в активе дуэта из Санкт-Петербурга – Екатерины Юрловы-Перхт и Максима Цветкова. Третьими к финишу пришли представители Новосибирской области – Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-veterany-v-singl-mikste-na-chr-pokazali-master-klass-dlya-molodykh-podrastayushikh-sportsmenov-239366/
Биатлон
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