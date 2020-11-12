Васильев: «Главное, чтобы Гараничев и Бабиков показывали достойные результаты на Кубке мира»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление биатлонистов Антона Бабикова и Евгения Гараничева на контрольных стартах сборной России. Бабиков выиграл масс-старт, а Гараничев стал вторым.

— Главное, чтобы Гараничев и Бабиков показывали достойные результаты на этапах Кубка мира, — сказал Васильев в беседе с «СЭ». — Если же их выступления в Контиолахти не будут соответствовать международному уровню, то их победы на контрольных стартах померкнут со скоростью света. Так что я бы не стал сейчас говорить, что два этих спортсмена как-то реабилитировали свою карьеру. Какие-то реальные выводы об их спортивной форме можно будет сделать после первых двух этапов Кубка мира. (Тимур Ганеев)

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