Валерия Васнецова: "Прошу прощения у всех наших болельщиков"

Россиянка Валерия Васнецова​ после женской эстафеты на этапе Кубке мира в Канаде принесла извинения болельщикам. Она завершила первый этап эстафеты на 16-й позиции. Ее оставанием от лидера составляло 2 минуты и 56 секунд.

– Не знаю, что сказать, - сказала Васнецова в эфире "Матч ТВ". - Прошу прощения у всех наших болельщиков. Я сама не узнаю свое состояние. В начале года у меня хорошо стрельба получалась. А в Канаде я перед каждой гонкой надеюсь, что у меня снова получится. Но в этот раз уже с первого круга поняла, что не могу бороться. Функционально чувствовала себя плохо, это наложилось и на стрельбу.