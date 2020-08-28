Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону, сообщает официальный сайт СБР.

Ранее на эту должность специалиста рекомендовали правление СБР и экспертный совет Минспорта.

С 2001 по 2007 год Польховский успешно работал старшим тренером женской сборной России. В 2011-м он стал главным тренером национальной команды, а через два года — советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии Валерий Николаевич вернулся в Россию, и в декабре 2019-го занял пост вице-президента СБР.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе — и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат», — рассказал Польховский.

Последние два сезона главным тренером сборной России был Анатолий Хованцев. В мае, при обсуждении тренерского штаба национальной команды на следующий сезон, было решено временно оставить эту должность вакантной. Бывший президент СБР Владимир Драчев планировал пригласить Хованцева на пост главы экспертного совета, однако не успел реализовать задуманное — в июле он оставил должность в СБР. Новым президентом федерации был избран Виктор Майгуров.