Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов в интервью «СЭ» рассказал о своих функциях в организации, а также сообщил, что его отец — Вадим Мелихов — возглавит технический комитет СБР.

— Вы пришли на место, которое в команде Владимира Драчева занимал Сергей Чепиков?

— В целом, да, только раньше эта должность звучала как вице-президент по спортивным технологиям. Сейчас просто вице-президент, который будет отвечать за все спортивные вопросы, в том числе курировать работу технического комитета, консультировать регионы при строительстве новых биатлонных комплексов, организовывать семинары для тренеров, заниматься подготовкой делегатов и судей.

— Когда вы возглавляли технический комитет СБР, то у вас были похожие обязанности?

— Согласен, но надеюсь, что новый статус позволит решать некоторые проблемы гораздо быстрее. Меня еще рекомендовали в группу IBU по развитию нашего вида спорта до 2026 года. Надеюсь попасть туда.

— Кто возглавит технический комитет вместо вас?

— Мой отец Вадим Мелихов. Мы работаем в тесном контакте, созваниваемся по десять раз в день. Вместе мы подготовим новый состав технического комитета, куда будут входить 10 человек.

Вадим Иванович также возглавит Всероссийскую коллегию судей, как самый опытный в этой области. Секрета из этого не делаем, скоро новости появятся на официальном сайте.

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