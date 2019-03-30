Вадим Филимонов: "Логинов - элитный спортсмен. С ним сложно бороться на лыжне"

Российский биатлонист Вадим Филимонов заявил, что Александр Логинов является элитным спортсменом, с которым тяжело конкурировать на лыжне. 28-летний Филимонов занял второе место в пасьюте на чемпионате России в Тюмени, а 27-летний Логинов завоевал золото.

- Я очень доволен результатом, - приводит слова Филимонова "Тюменская Арена". - После болезни сейчас нахожусь не в лучшей форме, но в такой сильной компании сумел стать призером чемпионата страны.

Логинов – элитный спортсмен, один из лучших в мире. Он стал вторым в Кубке мира в этом сезоне, брал медали чемпионата планеты. С такими атлетами, как Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев объективно сложно бороться на лыжне. Здорово, что есть возможность пробежать вместе с ними, выступить вместе.

Напомним, Филимонов является победителем Универсиады-2015 в смешанной эстафете.

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