ВАДА прогнозирует открытие порядка 300 допинговых дел в отношении российского биатлона

Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства информацию по итогам проверки базы данных московской лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских биатлонистов, сообщает ТАСС.

ВАДА по итогам проверки прогнозирует открытие порядка 300 допинговых дел в отношении российских спортсменов, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Организация направляет обработанную информацию в международные федерации, которые на основе полученных данных начинают допинговые разбирательства.

Информация из московской лаборатории была необходима ВАДА для проверки результатов расследования его независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, на основе которых были открыты несколько допинговых дел в отношении российских биатлонистов.