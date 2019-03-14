В Тюмени осужден тренер, который переписал на себя дом австралийской биатлонистки

Тренер по биатлону Халий Альмуков получил условны срок за мошенничество в особо крупных размерах. Специалист, имеющий двойное гражданство Австралии и России, обманул австралийскую спортсменку Люси Глэнвилл. Обманным путем он завладел ее домом.

"В августе 2014 года тренер, зная, что иностранка недостаточно хорошо владеет русским языком и не может понимать юридически значимые термины и формулировки, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Фактически же девушке на подпись были предоставлены две доверенности: одна на газификацию дома, а другая на продажу ее доли. В мае 2015 года от имени спортсменки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру, который в итоге и стал единоличным собственником недвижимости. Иностранке был причинен ущерб в размере более 1,6 млн. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Альмукову присудили условное наказание сроком на 4 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Договор купли-продажи аннулирован, дом возвращен спортсменке.