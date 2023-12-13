Майгуров о жалобах биатлонисток на условия проживания на Кубке Содружества: «Видео не смотрел, присылать не надо. Разберемся»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на вопрос о жалобах биатлонисток на условия проживания на этапе Кубка Содружества в Уфе.

Ранее Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Анастасия Гореева опубликовали в Telegram-канале видео, в котором раскритиковали условия проживания в гостинице в Уфе на втором этапе Кубка Содружества.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберемся», — цитирует РИА «Новости Спорт» президента СБР.